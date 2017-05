Klopp et Liverpool proposent gros pour un joueur de Leipzig

Auteur d'une très grosse saison sous le maillot du Red Bull Leipzig, Naby Keita, jeune milieu de terrain devrait rejoindre les Reds de Liverpool très vite.





A en croire le Daily Mirror, Liverpool aurait proposé 58 millions d'euros afin de faire venir Naby Keita. Agé de 22 ans l'ancien joueur d'Istres est pour beaucoup dans la magnifique saison du club allemand et Jürgen Klopp l'a bien compris. Sous contrat jusqu'en 2020 avec Leipzig, l'international guinéen devrait percevoir 140 000 euros par semaine si la transaction se réalise.



Liverpool ready to break club record with bid for RB Leipzig's Naby Keita. #TransferTalk https://t.co/6qNRWvRXs9 pic.twitter.com/4t5DFOr5PW