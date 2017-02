Kane : "Je fais partie des meilleurs"

Auteur d'un triplé le week-end dernier avec Tottenham, Harry Kane a déclaré qu'il est content de sa saison mais que son objectif est de marqué plus de 25 buts cette saison.

"Si vous regardez mes stats, mes buts, alors je fais partie des meilleurs. Je vais essayer de faire de mon mieux. Je tiens à marquer des buts, évidemment, je vais essayer d'en marquer le plus possible à partir de maintenant et jusqu'à la fin de la saison. Je me sens en bonne forme. C'est agréable de franchir le cap des 20 buts à nouveau, espérons que j'atteigne les 25 ou 30 réalisations. C'est toujours l'objectif", a commenté Kane en conférence de presse.



