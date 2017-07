Javier Manquillo reste en Premier League (off.)

Passé par Marseille durant la saison 2015-2016, Javier Manquillo a pris la décision de quitter l'Atletico de Madrid. Guère à son avantage de l'autre côté des Pyrénées, au point d'enchaîner les prêts à Liverpool, Marseille et Sunderland, le défenseur espagnol a accepté la proposition de Newcastle promu en Premier League. Le footballeur de 23 ans a signé un bail de trois saisons avec les Magpies de Rafael Benitez. le montant de la transaction n'a pas été divulgué.



