Sur son site officiel, le FC Séville a annoncé qu'il avait trouvé un accord pour le transfert de Vicente Iborra (29 ans) à Leicester. Le milieu de terrain évoluait dans le club andalou depuis l'été 2013 et avait notamment inscrit 7 buts en 31 rencontres de Liga, cette saison.



#SevillaFC and @LCFC reach an agreement for the transfer of @Iborra_Vicente



➡️https://t.co/WoE7FRtTKM pic.twitter.com/KhVWIDlQu3