Evra a peur des critiques pour Pogba

Patrice Evra s'inquiète pour Paul Pogba et de son activité en extra-sportive qui pourrait lui jouer des tours, comme David Beckham.





"Quand il fait un mauvais match, les gens le critiquent pour ce qu'il fait sur les réseaux sociaux ou par rapport à ses coupes de cheveux, mais il ne changera pas. Il pense pour lui et agit comme il l'entend. Je ne veux pas que son image passe avant le football. Je ne crains pas que cela se produise. Mais j'ai peur que d'autres personnes souhaitent que cela se passe ainsi afin qu'ils puissent le critiquer comme ils l'ont fait avec David Beckham. Je lui ai dit que s'il décidait de partir, il fallait qu'il aille à United. La Juve est un excellent club et j'aurais été heureux qu'il reste avec nous, mais United était une belle opportunité. Paul (Pogba) est comme un frère et je veux le meilleur pour lui", a confié Patrice Evra dans des propos relayés par FourFourTwo.