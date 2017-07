Coutinho n'ira pas au Barça... mais pourrait rejoindre Paris

Liverpool serait prêt à laisser partir Philippe Coutinho mais pas à n'importe quel prix. Le milieu offensif des Reds réalise une grosse saison et est devenu titulaire indiscutable en sélection. Aujourd'hui il souhaiterait découvrir un autre autre championnat après le Brésil, l'Italie et l'Angleterre et pourquoi pas la France.

Courtisé de près par le FC Barcelone, Philippe Coutinho n'ira pas en Catalogne la saison prochaine. Les dirigeants Blaugranas ont préféré faire venir Gerard Deulofeu pour 12 millions d'euros. Du coup le Paris Saint-Germain active une nouvelle fois la piste du Brésilien. En effet, le club de la capitale semble très intéressé.



Malgré tout, si le club d'Unai Emery veut faire venir le diamant brésilien il faudra casser la tirelire. Selon Sport, les dirigeants du club de la Mersey demandent 90 millions d'euros minimum pour le faire partir. Une somme qui pourrait être une norme plus-value car les Anglais l'avait acheté à l'Inter Milan pour 10 millions d'euros.