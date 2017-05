Chelsea sacré sur un but de Batshuayi

Chelsea est assuré du titre de Champion d'Angleterre avant le terme de la saison après sa courte victoire 1-0 sur la pelouse de West Brom grâce à un but de l'ancien Marseillais Michy Batshuayi. Les Blues ne peuvent plus être rejoints par les Spurs de Tottenham. Antonio Conte est sacré dès sa première saison à la tête du club londonien.





































Michy:' C'est le meilleur moment dans ma carrière.' #CFC pic.twitter.com/upexZZGd3Z — Chelsea FC France (@SocialChelseaFR) 12 mai 2017





Le Papier d'avant-match

Ce soir, Chelsea peut soulever le titre de Champion d'Angleterre après sa rencontre face à West Bromwich Albion. Les Blues n'ont besoin que de 3 points pour être sacrés champions et valider une très belle saison. Ils pourront compter sur la forme du moment, car il ont enchaîné trois succès consécutifs en championnat, dont une dernière victoire acquise contre Middlesbrough sur le score de 3-0.



Pour le moment, Chelsea a perdu trois fois à l'extérieur cette saison, à chaque fois contre un membre du Top 5. Face à West Brom, ils ont gagné le match aller 1-0 avec un but de l'attaquant espagnol, Diego Costa en fin de match. Ils sont donc tout proche d'une énorme sensation ce vendredi. Antonio Conte mettra forcément son 11 type pour tenter d'accrocher cette récompense. A noter que N'Golo Kanté devrait être absent de la rencontre pour cause d'une petite blessure à la cuisse.



Côté West Brom, la saison est de bonne facture avec une actuelle 8e place juste devant le champion en activité, Leicester. Côté résultats, WBA est en pleine crise avec de nombreuses défaites. Les joueurs de Tony Pulis n'ont plus gagné en Premier League depuis le 18 mars dernier. Ils devront donc réaliser une grosse performance pour accrocher un point demain dans leur stade des Hawthorns.





Conte, une année et déjà un titre ?



Une victoire des Londoniens ce vendredi et Antonio Conte soulèverait son premier titre en tant que coach des Blues en attendant la Coupe d'Angleterre. Ce serait une énorme performance pour l'entraîneur arrivé l'été dernier. En 8 mois, il aura réussi à redonner un statut de leader à Chelsea.



Le club qui avait loupé sa saison l'an passé fait de nouveau peur en Angleterre. Le technicien transalpin a permis à des joueurs comme Diego Costa, Matic, Kanté ou encore Eden Hazard de retrouver leur meilleur niveau et de montrer qu'ils font parties du top Européen.



L'ancien sélectionneur de la Squadra Azzura a apporté une nouvelle philosophie de jeu et des nouvelles méthodes. Dans 24 heures, il pourra se rendre compte que tout ce travail a porté ses fruits. Réponse ce soir du côté de West Bromwich.



Greg Zerbone