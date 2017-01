Chelsea s'impose à Leicester

Désireux de rebondir après sa défaite face à Tottenham, Chelsea est reparti de l'avant en corrigeant Leicester City (3-0), au King Power Stadium, à l'occasion de la 21e journée de Premier League. Marcos Alonso s'est d'abord offert un doublé (6e, 51e), avant le but de Pedro (71e). Avec ce succès, le club londonien garde évidemment la tête du classement avec sept points d'avance sur Tottenham et huit sur le duo Arsenal-Liverpool. Les Reds défieront demain Manchester United à Old Trafford.