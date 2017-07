Benjamin Mendy à Manchester City (off.)

Manchester City vient de recruter l'ancien monégasque Benjamin Mendy. Le latéral gauche, ancien de l'OM et du HAC a signé un contrat de 4 ans avec les citizens.





L'AS Monaco obtient 57,5 millions d'euros pour son transfert, ce qui fait de Benjamin Mendy le défenseur le plus cher de l'histoire du football !



L'AS Monaco souhaite le meilleur pour la suite à @benmendy23 sous ses nouvelles couleurs de @ManCity ! Good luck 🤞#MercéBenjamin pic.twitter.com/ydKa74i12D — AS Monaco🏆🇫🇷 (@AS_Monaco) 24 juillet 2017





Proud to announce you guys that I've officially joined @ManCity today !! 🐝🔵 A dream come true to play under Pep's orders 🙏😍 #BM22 pic.twitter.com/3X18oIzDmC — Benjamin Mendy (@benmendy23) 24 juillet 2017





La vague de départs se poursuit sur le Rocher. Après Bernardo Silva, Valère Germain et Tiémoué Bakayoko, c'est au tour de Benjamin Mendy de quitter l'AS Monaco. Le latéral gauche français va retrouver le premier cité du côté de Manchester City. Sur leur site officiel, les Citizens ont confirmé le transfert de l'ancien Marseillais, qui a signé un bail de cinq ans. Si le montant n'a pas été donné, il devient le défenseur le plus cher de l'histoire (57,5 millions d'euros).



Le footballeur de 23 ans évoluera à l'Etihad Stadium avec le numéro 22. "Je suis absolument ravi de rejoindre Manchester City. C'est l'un des meilleurs clubs d'Europe et, avec Pep Guardiola, ils ont un entraîneur qui propose un football offensif. Je suis sûr que nous connaîtrons le succès au cours des prochaines années." L'ex-Havrais va faire connaissance avec ses nouveaux coéquipiers, en stage à Los Angeles, et pourrait rapidement faire ses débuts.