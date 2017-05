Avis aux amateurs, Ibrahimovic est sur le marché

Interrogé par Sky Sport Italia, Mino Raiola a fait le point à propos de l'avenir de Zlatan Ibrahimovic. Selon l'agent du buteur suédois, son client devrait rester en Europe. Malgré une grave blessure au genou qui va l'éloigner des terrains durant plusieurs mois, l'ancien attaquant du PSG a encore envie d'évoluer au plus haut niveau. "Beaucoup de clubs m'ont approché pour Zlatan. Il peut jouer encore deux ans et il va rester en Europe. C'est sûr à 100%", a lâché le représentant du joueur. Pour rappel, Ibrahimovic arrive en fin de contrat et ne sait pas encore s'il portera toujours les couleurs des Red Devils en 2017-18.