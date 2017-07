Aulas sort du silence pour Lacazette

Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, s'est exprimé sur le futur transfert d'Alexandre Lacazette. L'attaquant français va s'engager en faveur d'Arsenal.



Le dirigeant rhodanien a ainsi démenti les informations de la presse anglaise sur le montant de la transaction:"Les 67 millions (incluent 12 millions de bonus) annoncés par des sources anglaises et relayées, constituent une somme impossible et pas réaliste. La première offre transmise par Arsenal a été de 45 millions. Et le transfert se fera sur une fourchette comprise entre 45 et 50 millions. Etre proche des 50 millions est quelque chose d'unique, et constituera sans doute un record pour Arsenal et pour l'Olympique Lyonnais aussi bien sûr. Sachant que traditionnellement, un club comme Arsenal, et c'est le cas du Bayern aussi, n'a pas vocation à investir autant sur un joueur".