Arsenal en pole pour Mahrez

Riyad Mahrez aurait choisi de rejoindre Arsenal. Le joueur de Leicester pourrait s'engager dans les jours à venir avec le club d'Arsène Wenger.





Selon Sport English Arsenal est tout proche de faire signer l'Algérien, élu meilleur joueur de l'année en 2015-2016. Les deux parties seraient d'accord pour un transfert et les Gunners proposeraient un contrat de 4 ans pour le milieu offensif.



Suivi de très près par le FC Barcelone depuis quelques mois Mahrez a expliqué qu'il ne rejoindra pas l'Espagne au mercato du fait de la non-considération du club catalan à son encontre. En effet le club ne donne plus de nouvelle à l'agent du joueur et semble s'être lancé sur de nouvelles pistes.



Pour faire venir le gaucher de Leicester, Arsenal devrait sûrement vendre soit Theo Walcott soit Alex Oxlade-Chamberlain. Une nouvelle qui tombe bien car le premier est sur les tablettes des Hammers de West Ham et le second a déjà reçu une offre de 28 millions d'euros venant de Liverpool. Riyad Mahrez pourrait donc quitter Leicester et tenter un nouveau défi sous les couleurs d'Arsenal pour la saison à venir.