Arsenal conserve Sanchez et Özil

Au micro de beIN Sports, Arsène Wenger a évoqué les situations d'Alexis Sanchez et Mesut Özil. Le technicien français refuse d'envisager un transfert des deux joueurs, cet été. "Cet été, tout d'abord, ils resteront au club et nous espérons pouvoir prolonger leur contrat. Vous savez, vous ne pouvez pas affaiblir le club et affaiblir l'équipe. Nous voulons renforcer l'équipe ... à moins que vous ne trouviez un joueur du même calibre et qu'ils souhaitent absolument partir. Je crois que pour le moment, nous ne sommes pas dans cette situation", a-t-il confié. Le Bayern Munich, qui semblait en pole pour recruter l'international chilien, devra visiblement se faire une raison.