Après Marseille et la Juventus, Lemina opte pour Southampton

En manque de temps de jeu du côté de la Juventus Turin en raison de la concurrence, Mario Lemina (23 ans) a décidé de quitter l'Italie pour rejoindre le championnat anglais.



Comme indiqué par plusieurs médias italiens et anglais depuis quelques heures, le milieu de terrain gabonais a signé ce mardi un bail de 5 ans en faveur de Southampton. Le montant du transfert approcherait les 20 millions d'euros (bonus compris) pour l'ancien Marseillais.





#SaintMario! 😇#SaintsFC is delighted to announce the signing of @LeminaM_13 on a five-year contract from @juventusfc! pic.twitter.com/zlrO70kIo7