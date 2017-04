Anthony Martial plus que jamais sur le départ

Depuis l'arrivée de José Mourinho à la tête de l'équipe de Premier League, Anthony Martial n'est plus titulaire à son poste. Celui qui devait être le nouveau Thierry Henry n'arrive pas à s'imposer à Manchester et pourrait déjà prendre une nouvelle direction s'il ne comprend pas le message du technicien portugais.

"Nous sommes ensemble depuis presque 10 mois maintenant et je connais bien mieux les joueurs maintenant, ils devraient eux aussi me connaître un peu mieux. Les joueurs sont venus dans ma direction et c'est la clé. C'est pourquoi Rashford est toujours là, même s'il ne marquait plus. Rashford a toujours été dans ma direction. Anthony doit me donner certaines choses que j'aime." Encore faut-il que le jeune français soit réceptif du message de José Mourinho.