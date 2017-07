Alvaro Morata, nouvelle arme offensive des Blues

Alvaro Morata est officiellement dans l'effectif de Chelsea pour la saison prochaine. L'attaquant espagnol s'engage avec les Blues. Le montant du transfert avec bonus pourrait se situer aux alentours des 85 millions d'euros.





Antonio Conte a enfin recruté son attaquant. Il s'agit d'Alvaro Morata qui évoluait cette saison au Real Madrid. Le coach transalpin connaît bien l'avant-centre espagnol, car il l'a déjà eu sous ses ordres du côté de la Juventus Turin.



Chelsea pourrait d'ailleurs dépasser son record de transfert avec cette arrivée. Vue d'Espagne, le futur attaquant des Blues pourrait coûter 80 M€ (+5 M€ de bonus). Vue d'Angleterre, l'opération serait légèrement moins onéreuse. La presse anglaise parle d'une indemnité de transfert de 57 M£, soit 65,6 M€, et des bonus qui pourraient faire grimper le transfert à 70 M£ soit 79,1 M€. Chelsea a donc trouvé le remplaçant de Diego Costa qui devrait partir très rapidement.



Après l'échec de la venue de Romelu Lukaku, les Blues ont finalement trouvé leur buteur pour la saison prochaine et la future Ligue des champions. Morata est âgé de 24 ans et possède un gros palmarès avec à son actif avec 2 ligue des champions avec le Real ainsi que deux titres de champion d'Espagne, une Supercoupe d'Europe et un titre de champion du monde des clubs. En Italie, il a disputé une finale de C1 et remporté une coupe ainsi que deux Scudetto.



Le jeune international de la Roja va tenter de décrocher de nouveaux titres sous le maillot des Blues. Il découvre son troisième gros club européen et un nouveau championnat. Pressenti à Manchester United depuis le début du mercato, il retrouve donc Antonio Conte, devenu champion d'Angleterre la saison passée.