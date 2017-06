Tout juste promu en Premier League, Huddersfield vient de recruter l'Australien Aaron Mooy. Il s'engage pour 10 millions + 2 en bonus. Il appartenait au club de Manchester City.



CONFIRMED: Aaron Mooy becomes #htafc's record signing & reveals the 17/18 home kit with new sponsor OPE SPORTS https://t.co/aWx3rCrtES (DTS) pic.twitter.com/sl6XXqmG2y