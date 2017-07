Pogba s'éclate en Californie

Alors qu'il a rejoint son ami et futur coéquipier à Manchester United Romelu Lukaku pour les vacances sous le soleil Californien, Paul Pogba a été aperçu en compagnie d'une mystérieuse blonde...



Selon le tabloïd Daily Mail, l'international français a été vu en train de flirter avec cette jeune fille dans les rues de Los Angeles. Au Drake Stadium de l'université de Californie (UCLA), lors d'un entraînement physique. Puis, en soirée, dans un restaurant asiatique d'Hollywood.



Affaire à suivre...





Manchester United star Paul Pogba stuns flower seller in Hollywood by buying date a rose with 10 https://t.co/ZY9DxmTpsW #manutd #facup pic.twitter.com/dPDi9cZmQY