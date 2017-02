Football - News

Pelé : "Cristiano Ronaldo n'est pas meilleur que Neymar"

Lors d'un entretien accordé au média UOL Esporte, Pelé a fait une petite comparaison entre Neymar et Cristiano Ronaldo. Et pour l'ancienne gloire du football brésilien, son compatriote n'a pas grand chose à envier au Portugais. "Cristiano Ronaldo n'est pas meilleur que lui. Techniquement, Neymar est bien meilleur, mais Cristiano Ronaldo est meilleur en utilisant la tête. Vous ne voyez pas Neymar marquer avec la tête, et cela compte", a souligné le "Roi" Pelé.