Greipel s'impose au sprint

André Greipel s'est imposé au sprint lors de la cinquième étape du Paris-Nice entre Quincié en Beaujolais et Bourg de Péage (199,5 km). L'Allemand s'est imposé au sprint. Le coureur LTS devance Arnaud Démare et Dylan Groenewegen. Julian Alaphilippe, lui, conserve son maillot jaune.







La réaction d'André Greipel







Le classement



Démare gagne 2 places au général / +2 for Démare in the GC #ParisNice pic.twitter.com/NFytwjXB0l