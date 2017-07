Football - Résultats

Paris battu par la Juve, le Barça gagne... grâce à Neymar

Après Tottenham, le PSG a concédé une deuxième défaite de rang dans l'International Champions Cup. Le club de la capitale a subi la loi de la Juventus Turin (2-3). Malgré des buts de Gonzalo Guedes (53e) et Javier Pastore (80e), la Vieille Dame a eu le dernier mot grâce à Gonzalo Higuain (45e) et un doublé de Claudio Marchisio (62e, 89e sur penalty). Les joueurs d'Unai Emery ont désormais rendez-vous avec le Trophée des Champions, samedi contre Monaco.



Déjà double buteur face à la Juventus, Neymar s'est encore montré décisif lors du succès du FC Barcelone face à Manchester United (1-0). Le Brésilien a marqué l'unique but de la rencontre à la 31e minute. Enfin, Manchester City a infligé une correction au Real Madrid (4-1) avec des buts d'Otamendi, Sterling, Stones et Diaz.