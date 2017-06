Football - Transferts

OM : Gomis va se faire plaisir à Galatasaray

Bafétimbi Gomis qui vient de signer à Galatasaray va toucher un beau chèque de la part du club turc.



Le club va verser à l'ancien joueur de l'OM, un salaire net de 3,35 M€ par saison sur 3 ans et une prime à la signature de 2,5 M€ et bénéficiera d'une prime de 200 000 dollars. Il va aussi toucher 5 000 euros à chaque match joué. Plus un transfert de 2,5 millions d'euros pour Swansea. L'OM ne pouvait pas s'aligner.