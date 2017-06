Alfredo Morelos rejoint les Glasgow Rangers en provenance du club finlandais de l'HJK Helsinki.





Les Glasgow Rangers ont recruté l'attaquant d'Helsinki Alfredo Morelos. Le Colombien de 20 ans signe donc en Ecosse et participera au projet de remontée du club parmi les premières places du classement. Il a signé pour 3 saisons.



