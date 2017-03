Football - News

Müller: "On arrive pas à 130 sélections comme ça "

Ca y est Lukas Podolski a effectué son dernier match avec la National Mannschaft. A cette occasion, Thomas Muller a rendu un bel hommage à son coéquipier Allemand.

Le milieu du Bayern n'a pas manqué de chambrer le futur joueur du Vissel Kobe au Japon, mais dernière ces mots se cache un énorme respect pour Poldi comme on le surnomme:" Le but de Podolski pour ses adieux ? Comme réalisateur, je n'aurais pas écrit un scénario comme ça, j'aurais trouvé ça un peu trop kitch. Après le match, les gens sont restés dans le stade spécialement pour lui, d'habitude le stade se vide en 10 minutes et là les gens sont restés. On n'arrive pas à 130 sélections si on n'a pas quelque chose de spécial".