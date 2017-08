La future franchise de David Beckham devrait bientôt voir le jour!

Il s'est déjà écoulé 3 ans et demi depuis que l'ancien capitaine Anglais a annoncé son projet de créer une équipe à Miami.



Bonne nouvelle pour David Beckham, le patron de la Major League Soccer Don Graber a annoncé que La Miami MLS Team est tout proche d'être validée : « Nous sommes vraiment, vraiment, vraiment proche », a t-il annoncé.



« Nous n'annonçons pas (la naissance de la franchise de) MLS Miami aujourd'hui, mais je suis confiant sur le fait qu'on sera capable de le faire à un moment, peut-être à la fin de l'été. Notre conseil a dit que nous sommes prêts. David a encore quelques détails à finaliser ».



Il a également mentionné la construction d'un nouveau stade et le soutien financier du partenaire Todd Boehly, copropriétaire des Dodgers de Los Angeles. Il sera construit pour 268 millions d'euros avec une capacité de 25 000 places.



Miami Beckham United deviendrait la 24ème équipe de la MLS et suivra le Los Angeles FC la saison prochaine.