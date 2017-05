Auteur de 5 buts avec New York City, David Villa a décidé de prolonger l'aventure avec le club Américain. L'ancien joueur du Barça a prolongé d'un an supplémentaire.

Delighted to announce I've signed a one-year contract extension with @NYCFC. Thank you all for your support and love! #FromDayOne pic.twitter.com/AUnRD5THL9