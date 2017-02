Vasilyev : "Une belle publicité pour la Ligue 1"

"Déçu" de la défaite de Monaco sur le terrain de Manchester City (5-3), Vadim Vasilyev a rendu hommage aux hommes de Leonardo Jardim. "Je suis fier de mes joueurs, a déclaré le vice-président monégasque sur le site officiel du club. La qualification parait difficile mais tout est possible, c'est une belle publicité pour le football et la Ligue 1. Ça pouvait aller dans les deux sens, mais en face ça reste Manchester City. On peut être fier de notre jeu (...) Pourquoi y croire ? Car nous avons une grande équipe avec de grands joueurs on marque beaucoup de buts, c'est donc possible."