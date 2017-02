Suarez croit aussi à la "remontada"

Interrogé à propos de la déroute du FC Barcelone face au PSG en Ligue des Champions (4-0), Luis Suarez a tenu à rappeler que lui et ses coéquipiers ne s'avouaient pas encore vaincus. L'attaquant uruguayen, transparent au Parc des Princes, a profité d'un déplacement pour une oeuvre de bienfaisance pour exprimer son sentiment. "Il se passe souvent quelque chose dans ce club. On ne doit pas faire attention à ça, nous devons continuer à travailler de la même manière (...) Si nous voulons faire l'histoire, voilà une superbe opportunité de le faire, de retourner une situation très difficile. Nous ne pouvons pas baisser les bras. Cette équipe a fait l'histoire pour réaliser le triplé et pour gagner plusieurs choses ces dernières années. Si nous voulons faire l'histoire, nous devons retourner cette situation", a insisté le buteur blaugrana.