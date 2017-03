Silva : "On a fait un magnifique match"

Bernardo Silva avait le sourire après le succès de Monaco face à Manchester City (3-1), synonyme de quarts de finale de la Ligue des Champions.



"On a fait un magnifique match. On a réussi à ne pas prendre de buts sur des petits détails, sur corner, a affirmé le milieu offensif portugais à la chaîne BeIN Sports. On a très bien joué en première période, en pressant. On a eu des difficultés en seconde, mais c'est comme ça. On l'a fait, on est qualifiés et c'est le plus important."