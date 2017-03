Sampaoli réagit à l'expulsion de Nasri

Fin de parcours pour le FC Séville en Ligue des Champions cette année. La route des Andalous s'arrête donc du côté de l'Angleterre en huitième de finale de LDC. Suite à cette élimination, le coach Sévillans Jorge Sampaoli a expliqué ce qu'il pensait de la décision de l'arbitre d'exclure Nasri.

Voici ce qu'il a révélé en conférence d'après match. " Ce n'est pas à moi de dire si l'expulsion de Nasri était méritée. C'est l'arbitre qui a pris cette décision et il est responsable de ses décisions. Je ne voulais pas le sortir après son premier carton jaune, car ce fut l'un de nos joueurs clé, il n'était pas loin de marquer plus tôt dans le match. Il s'est montré très remuant dans la rencontre et je ne voulais surtout pas le sortir pour des raisons tactiques. Il a apporté beaucoup de dangers dans le camp de Leicester, mais comme je l'ai dit, je ne sais pas ce qui s'est passé sur l'expulsion.



GZ