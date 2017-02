Rien n'est fait entre Séville et Leicester

Le FC Séville s'est imposé face à Leicester (2-1), mercredi en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Mais le but inscrit en Andalousie par Vardy pour les Foxes pourrait peser lourd au match retour. Leicester, à la peine en championnat d'Angleterre, mise à fond sur la C1 pour sauver sa saison. Rami, Nasri et consorts sont prévenus. Les buteurs sévillans du soir : Sarabia (25e) et Correa (62e).







Il y a deux mois, il disputait son dernier match pour le maintien avec Nancy, aujourd'hui il se retrouve en 8es de finale aller de la Ligue des Champions. Ce soir, Clément Lenglet jouera son premier match en C1, un moment particulier pour ce jeune de 21 ans qui va remplacer Nico Pareja, forfait de dernière minute. Jorge Sampaoli, lui accord sa confiance, titulaire 3 fois sur les 4 matchs disputés. Il a encore été aligné samedi pour la victoire face à Eibar (2-0) et s'adjuge les compliments des supporters du FC Séville. Pour le soutenir, il peut compter sur les trois autres français de l'effectif, Adil Rami, coéquipier du soir en défense central, et qui a permis la bonne intégration de l'ancien capitaine de l'ASNL au sein du club. Samir Nasri, sera lui aussi titulaire sur la pelouse du bouillant stade Sanchez-Pizjuan pour venir aider Jovetic à la pointe de l'attaque. Un Français sera lui sur le banc pour ce match, Ben Yedder, qui est excellent depuis le début de saison, auteur de 15 buts en 27 matchs toutes compétitions confondues, Ben Yedder est comme chez lui au Séville FC. Mais depuis quelques semaines, Jovetic lui fait de l'ombre, c'est d'ailleurs le Monténégrin qui va débuter contre Leicester, alors que les deux joueurs sont alignés ensemble en Liga. En six matchs de poules de C1, Ben Yedder n'a été titulaire qu'une seule fois (contre Lyon avec un but). Dans le rôle de joker, l'ancien Toulousain peut faire mal à l'équipe de Leicester. Un match qui doit permettre aux hommes de Jorge Sampaoli, de confirmer la bonne forme du championnat, actuellement 3ème de Liga derrière le Real et le Barca mais aussi de se positionner comme un outsider réel au titre final en C1, le FC Séville à toutes les qualités pour réussir.





Leicester : Pourquoi pas être cette année la surprise de la Ligue des Champions ?



C'est le match parfait pour réagir, ce soir face à Séville, les hommes de Claudio Ranieri devront montrer un autre visage que celui aperçu depuis le début de saison en championnat. Leicester est aux abois actuellement et veut se servir de la plus belle des compétitions pour relever la tête. 2500 supporters du club anglais sont attendus à Séville aujourd'hui, pour une ambiance qui s'annonce fantastique dans un stade en ébullition. Les fans des Foxes, savent qu'ils ne sont pas favoris pour cette rencontre, comme l'année dernière, créer la surprise en C1 serait exceptionnel. Le coach italien, lui, veut le maintien en Premier League, objectif principal de la saison, ce dernier n'exclu pas de jouer le coup à fond dans cette compétition qu'il adore. Pour cela, il devra compter sur Mahrez et ses coéquipiers pour remplir les deux objectifs de la fin de saison du côté des Foxes.



Les composantes probables :

FC Séville : Rico – Mariano, Rami, Lenglet, Escudero – Nzonzi, Iborra (cap), Vitolo, Nasri, J.Correa – Jovetic

Remplaçants : Soria (g), Kranevitter, D.Carriço, Sarabia, F.Vazquez, Vietto, Ben Yedder



Leicester : Schmeichel – Simpson, Morgan (cap), Huth, Fuchs – Drinkwater, Ndidi, Mahrez, Gray – Okazaki, Vardy

Remplaçants : Zieler (g), Chilwell, Benalouane, King, Albrighton, Amartey



