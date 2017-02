PSG : Verratti se sent au top pour le Barça

De retour à la compétition contre Bordeaux (3-0), Marco Verratti s'est confié sur sa condition physique avant le huitième de finale aller de la Ligue des champions face au FC Barcelone. Le milieu de terrain italien, interrogé par Le Parisien, se dit à 100 % avant cette échéance. "Oui, oui, je me sens très bien. J'ai beaucoup travaillé pendant mon absence. Je me sens prêt pour ce match. Tout s'est bien passé. Je suis resté dix jours sans jouer mais j'ai travaillé. Je me suis bien senti sur le terrain. Je veux remercier tout le staff médical et technique, parce qu'au début, je ne pensais pas être ici. La soirée s'est bien déroulée pour nous. Maintenant, on peut penser au match contre Barcelone."