Porto - Juventus, c'est aussi Casillas contre Buffon

En préambule de la rencontre entre la Juventus de Turin et le FC Porto, Gianluigi Buffon a fait part de son respect pour Iker Casillas, le portier des Dragons. "Je suis très heureux de revoir Casillas parce que je vais retrouver un ami, un rival pour qui j'ai beaucoup de respect. J'ai toujours du temps pour lui, même aujourd'hui. Il a eu le courage de se remettre en question et de faire un choix qui n'était ni confortable, ni facile. Récemment, je l'ai vu jouer et je peux dire qu'il est en grande forme", a déclaré le capitaine du club de la Vieille Dame en conférence de presse.