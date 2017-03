Pas de match retour pour Mesut Özil

L’information est tombée en début d’après-midi. Arsenal devra faire sans son meneur de jeu Allemand demain face au Bayern. Un coup dur pour les Gunners.



Mesut Özil ne sera pas de la partie demain en 8ème de finale retour de la Ligue des Champions. L'international n'est pas apte à jouer la rencontre, car il est insuffisamment remis de sa grippe. Une déclaration de son coach, Arsène Wenger : « Özil n'est pas dans le groupe. Il a été malade. Il ne entraîné qu'une seule fois et je ne crois pas qu'il soit physiquement prêt à intégrer le groupe ».



Rappelons qu'Arsenal s'est incliné à l'aller sur le score de 5 buts à 1 et sans Özil, la mission semble être impossible.





The boss updated us on @MesutOzil1088's fitness this morning https://t.co/nOURagrkS6