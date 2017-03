Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé et Paris humilié !

C'est du jamais vu dans l'histoire de la Coupe d'Europe. Vainqueur 4 à 0, le Paris s'est liquéfié au Camp Nou, écrasé 6 buts à 1 ! Prétendant à la couronne européenne, le PSG vient de réaliser le plus grand fiasco du football français.

C'est une statistique qui n'existait pas. Jamais une équipe battue 4 à 0 à l'aller n'a réussi à remonter son handicap. Oui, mais ça c'était avant. Avant ce Barcelone-PSG du mercredi 8 mars 2016. La désillusion parisienne est encore plus grande que l'exploit réalisé il y a trois semaines lorsque le PSG, comme tout le monde, avoir décroché sa qualification pour les quarts de finale.



Humilié 4-0 à Paris, le FC Barcelone a réussi l'impensable en s'imposant 6-1 au Camp Nou, arrachant son dixième quart de finale consécutif en Ligue des champions. Sergi Roberto a fait chavirer le peuple blaugrana à la... 95e minute ! Le PSG avait cru avoir fait le plus dur en interrompant l'hémorragie à la 62e par Edinson Cavani. A 3-1, Paris était encore largement qualifiable. Mais les joueurs d'Unai Emery se sont effondrés pour entrer dans l'histoire malgré eux.



Paris a plié une première fois après moins de trois minutes de jeu devant un Luis Suarez profitant de la faiblesse rde Kevin Trapp. Puis Paris a tremblé à la 40e, quand Layvin Kurzawa a marqué un but contre son camp. Il a posé un genou à terre à la 50e après un penalty consécutif à une faute de Thomas Meunier sur Neymar, transformé par Lionel Messi. La "remuntada" invoquée mais inimaginable en réalité ne relevait plus du mirage. Même après la réalisation de Cavani, les supporters catalans continuaient d'y croire. Les joueurs aussi visiblement. Neymar, auteur du 4-1 à la 88e, du 5-1 à la 90e (penalty) et de la passe décisive pour Sergi Roberto dans le temps additionnel va se révéler l'homme du match.



Après quatre échecs consécutifs en quart de finale, Paris tombe cette année dès les huitièmes...



Les 7 buts de Barça - PSG en vidéo