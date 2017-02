Monaco perd un match fou

Manchester City s'est imposé face à Monaco (5-3) en huitième de finale aller de la Ligue des champions, au terme d'un match complètement fou. Les Monégasques menaient 2-1 à la pause malgré l'ouverture du score de Sterling pour City (26e) grâce à des buts de Falcao (32e) et Mbappé (40e). Au retour des vestiaires, Falcao a le ballon du 3-1 sur un penalty... qu'il manque. Les Citizens en profitent pour égaliser par Agüero (58e), mais Monaco reprend à nouveau l'avantage par Falcao (61e). Et là, la soirée de rêve de l'ASM se transforme en cauchemar : trois buts pour les Anglais en 10 minutes par Agüero encore (71e), Stones (77e) et Sané (82e). Les hommes de Guardiola se présenteront donc avec deux buts d'avance au Stade Louis-II. Pourtant Monaco a bien infligé ses trois buts habituels...







Le résultat est cruel après avoir mené 2 fois, mais tout reste jouable au retour ! #CITYASM #DagheMunegu pic.twitter.com/oEUFFXdCj8 — AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) 21 février 2017





Manchester City : Caballero - Sagna, Stones, Otamendi, Fernandinho - Yaya Touré - Sané, Silva, De Bruyne, Sterling - Agüero.



Monaco : Subasic - Sidibé, Glik, Raggi, Mendy - Bernardo Silva, Fabinho, Bakayoko, Lemar - Falcao, Mbappé.





















Monaco est la première attaque d'Europe depuis le début de la saison avec 76 buts inscrits en 26 journées de championnat, soit une moyenne ahurissante de 2,92 buts par match. Dans ce classement, Manchester City ne figure qu'en 10e position avec 51 buts en 25 journées, soit 2,04 de moyenne. L'ASM est leader de la Ligue 1 avec 3 points d'avance sur le PSG quand les Skyblues ne sont que deuxième en Premier League avec 8 points de retard sur Chelsea. Vous en voulez encore ? L'équipe dirigée par Josep Guardiola a concédé cinq défaites en championnat alors que ceux de Leonardo Jardim n'en ont perdu que trois.





Hélas, les stats ne font pas gagner un match



Les statistiques sont totalement en faveur des Monégasques. Pourtant, quelque chose nous dit qu'ils ne souffriront pas de complexe de supériorité à l'Etihad Stadium. L'aura de Guardiola et le souvenir de ses exploits passés sur la scène européenne avec le Barça sont encore dans toutes les têtes. L'effectif de City donne également matière à cogiter. De Bruyne, Silva, Agüero et consorts sont des superstars qui ont faim de succès en Ligue des champions. Une compétition dans laquelle il leur tient particulièrement à coeur de briller cette saison, après avoir éliminé le PSG la saison dernière.



