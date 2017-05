Monaco-Juventus : faites-nous rêver !

Le dernier représentant français en Ligue des Champions, l’AS Monaco, affronte ce soir la Juventus Turin (20h45) pour le match aller des demi-finales de la C1. Une occasion exceptionnelle pour les Monégasques de continuer à faire rêver les amateurs de football comme c’est le cas depuis le début de saison. Face à eux, un adversaire redoutable, la meilleure défense de la Ligue des Champions, Mbappé et ses coéquipiers vont devoir sortir le grand jeu.

Lors du tirage au sort des demi-finales, l'ensemble des commentateurs affirmaient que c'était le pire tirage pour l'AS Monaco. Lorsque l'on voit le récital du Real Madrid, hier soir (3-0) face à l'Atletico, Monaco a peut-être tiré le bon coup. C'est vrai que c'est la meilleure défense de la compétition, c'est vrai que c'est un groupe solide, c'est vrai que ce n'est pas la beauté du jeu qui prime, c'est vrai qu'ils sont favoris mais Monaco a des arguments, des beaux, et veut absolument retrouver la finale de la C1.



Les Monégasques sont presque assurés d'avoir le titre de Ligue 1 à la fin de la saison, deux victoires en quatre matchs, un objectif réalisable pour les hommes de Leonardo Jardim. C'est donc la Ligue des Champions qui devient la cible pour terminer la saison en marquant l'histoire du club. Le coach savoure ce moment et affiche maintenant ses ambitions : "Tout reste à faire. Les joueurs sont préparés toute la saison pour jouer avec cette santé mentale, et jouer à la limite pour gagner. Je demande toujours de profiter et de tout faire pendant le match. Les joueurs doivent être prêts à donner leur vie sur le terrain. Après c'est trop tard...Ce sera un match entre deux équipes avec la même ambition de jouer une finale." Son groupe réalise une saison exceptionnelle, pour le 58e match de la saison il sait que la fatigue sera laissée au vestiaire et qu'il retrouvera 11 guerriers sur le terrain du Louis II, ce soir.



C'est la dernière fois cette saison que le stade de la Principauté entendra la petite musique de la Ligue des Champions. Un stade qui devra pousser son équipe, même si plusieurs milliers d'italiens sont attendus sur le Rocher. Sur le terrain, Jardim pourra composer avec son équipe type, Lemar-Silva-Mbappé-Falcao seront présents et Bakayoko devrait être aligné dès le coup d'envoi du match avec un casque adapté à sa fissure du nez. Barcelone n'a pas marqué face à la Juve lors du tour précédent, ce soir, Monaco doit prendre de l'avance avant de se rendre dans un Juventus Stadium, presque imprenable. Faire la différence sur le match aller, en développant les forces de l'ASM cette saison, le collectif et l'attaque.



La Juventus encense le jeu de Monaco

Quand vous êtes Monaco et quand conférence de presse Buffon et Allegri, deux géants du football mondial, complimentent votre jeu, vous avez réussi votre paris. "L'AS Monaco applique une philosophie de l'attaque. Ils ont marqué une avalanche de buts cette année. J'ai un respect total pour l'AS Monaco. C'est une équipe imprévisible, vous ne savez jamais ce qu'elle va vous réserver", a affirmé le portier qui disputera son 150e match européen en club. De son côté Allegri est tombé sous le charme de Falcao, cette saison, "il est en train de retrouver son niveau. Il excelle dans les airs Les chiffres de leur attaque parlent d'eux mêmes. Silva est beaucoup plus fort que lorsqu'on l'avait rencontré."



Ce n'est pas la plus belle équipe à voir jouer, mais la Juventus est très solide avec une base défensive qui est la meilleure en Europe. Ce soir Monaco espère prendre l'avantage, surtout marquer un but et ne pas en prendre. C'est une montagne qui se présente face à la jeunesse monégasque insouciante. Dans tous les cas, pour rejoindre Cardiff, Monaco sera obligé de franchir les Alpes, la semaine prochaine.



Monaco : Subasic - Dirar, Glik, Jemerson, Mendy - B.Silva, Fabinho, Bakayoko, Lemar - Falcao (C), Mbappé.

Juventus : Buffon (C) - D.Alves, Bonucci, Chiellini, A.Sandro - Marchisio, Pjanic - Cuadrado, Dybala, Mandzukic - Higuain.



Les infos d'avant-match

-La Juve s'est imposée face à Monaco en demi-finales 1997/98 et en quarts de finale 2014/15

-Monaco dispute sa première demi-finale depuis 2004

-La Juve a remporté une seule de ses 11 demi-finales à l'extérieur

-Monaco a gagné six de ses sept matches européens à domicile cette saison

-Les Bianconeri n'ont encaissé que deux buts en dix matches européens cette saison



Un match à suivre en direct commenté sur Sport.fr



NICOLAS PELLETIER