Luis Suarez croit à la "remuntada" pour le Barça

Luis Suarez, l'attaquant du Barça, pense que la mission, de remonter 4 buts, n'est pas impossible à réaliser demain face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.

"Après le 4-0, il y a un match retour à disputer. On va tout faire pour renvoyer une autre image et montrer aux gens ce qu'est le vrai Barcelone. Ce sera difficile de renverser la situation, mais pas impossible. Si une équipe peut renverser un tel score, c'est bien le Barça ! On a les qualités et le caractère pour se sortir de cette situation compliquée," a indiqué l'attaquant du FC Barcelone dans les colonnes de l'hebdomadaire France Football.