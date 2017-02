Le Real Madrid a diffusé les images de PSG - Barça avant son match

Avant le coup d'envoi du match entre le Real Madrid et Naples hier soir en 8es de finale aller de la Ligue des Champions, le club de la capitalea offert un petit moment de plaisir à ses supporters.

Des supporters heureux dans le Santiago-Bernabeu, hier soir, en regardant la diffusion des meilleurs moments du match PSG - Barcelone (4-0), sur l'écran géant du stade. De bonne guerre pour les deux clubs rivaux du championnat d'Espagne.





The Santiago Bernabéu had put up PSG's 4-0 thrashing of Barça in the Champions League prior to kick off tonight. #HalaMadrid pic.twitter.com/Fdl3PXzIKm