Le Bayern beaucoup trop fort pour Arsenal

Le Bayern Munich a copieusement dominé Arsenal (5-1), mercredi en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Robben a rapidement ouvert la marque (11e) avant que Sanchez n'égalise pour les Gunners (30e). Puis Lewandowski (53e), Alcantara (56e, 63e) et Muller (88e) ont fait la différence après la pause. Depuis 2010, les hommes d'Arsène Wenger ont toujours été éliminés à ce stade de la compétition. Il semble que l'histoire soit en passe de se répéter...







L'avant-match



Les Anglais, d'Arsenal, se déplacent ce soir sur la pelouse de l'Allianz Arena et du futur champion d'Allemagne 2017. Après sa victoire, ce week-end face à Ingolstadt et la défaite de Leipzig, le club munichois a creusé l'écart dans le haut du classement et compte aujourd'hui sept longueurs d'avance sur son dauphin. Le championnat est plié, reste l'objectif de la Ligue des Champions pour les joueurs de Carlo Ancelotti. Pour gagner la C1, il faudra réaliser du beau jeu. Mais Carlo Ancelotti, est loin de faire l'unanimité à Munich pour son jeu mis en place, le Bayern peine à convaincre les supporters et le directoire. Quand les journalistes parlent de la qualité du jeu avec l'ancien entraîneur du Real, ce dernier répond : "la mentalité est plus importante que la qualité du jeu". Les fans du Bayern Munich ne sont pas tous de cet avis et les membres de la direction aussi. Les relations entre les dirigeants munichois et le coach, qui a succédé à Pep Guardiola en juillet dernier, ne sont plus au beau fixe ces dernières semaines. Ce soir, la victoire sera obligatoire face à un adversaire plus faible sur le papier et qui ne dépasse jamais ce niveau de la compétition.



Deux matchs pour franchir un pallier en Ligue des Champions



Ils veulent vaincre la malédiction qui perdure depuis le printemps 2010. Arsenal a toujours été éliminé en huitièmes de finale de la C1 et n'a jamais vu les quarts depuis 6 ans. Une rencontre importante pour Arsène Wenger qui aimerait emmener les Gunners le plus loin possible dans la compétition pour peut-être sa dernière année sur le banc des Anglais. Une qualification face au Bayern, permettrait d'améliorer le bilan de la saison. Cette nouvelle phase de compétition qui commence, Mesut Ozil et ses coéquipiers devront la prendre au sérieux comme lors des phases de groupe. C'était la première fois, depuis 2005-2006, que les Gunners finissaient invaincus dans cette partie de la Ligue des Champions, un avantage qui permet de recevoir pour le match décisif de mars prochain à Londres.



Les compos probables

BAYERN MUNICH : NEUER - ALABA - HUMMELS- MARTINEZ - LAHM - VIDAL - ALONSO - COSTA - ALCANTARA - ROBBEN - LEWANDOWSKI



ARSENAL : OSPINA - MUSTAFI - KOSCIELNY - BELLERIN - MONREAL - COQUELIN - CHAMBERLAIN - IWOBI - OZIL - SANCHEZ - GIROUD



L'arbitre de la rencontre sera M.Mazic (SER)



La déclaration d'avant-match



Boss, how has this man acclimatised?



Les statistiques d'avant-match

- Le Bayern reste sur cinq participations de rang aux quarts de finale

- Le Bayern a battu Arsenal à ce stade en 2005, 2013 et 2014

- Les Allemands ont remporté leurs 15 derniers matches d'UEFA Champions League à domicile, un record



