L'Ajax égalise à Nice

Pas de round d'observation pour l'OGC Nice ce soir lors du 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Les Aiglons reçoivent à 20 h 45 l'Ajax d'Amsterdam pour la rencontre aller. Auteur d'une belle saison l'année dernière, il faudra réaliser un match solide et limiter les erreurs.





L'OGC Nice ouvre officiellement sa saison ce soir dans son Allianz Riviera. Les hommes de Lucien Favre accueillent le récent finaliste de la Ligue Europa, deuxième du championnat des Pays-Bas, l'année dernière à savoir l'Ajax. Les rouge et noir seront soutenus par un stade à guichets fermés.



Côté statistiques, c'est le premier match officiel pour ces deux formations. Les Néerlandais ont changé d'entraîneur et ont également perdu des éléments importants avec Riedewald, Tete, Westermann ou encore Serero. Côté recrue, ils ont réussi à faire revenir Klaas-Jan Huntelaar en provenance de Schalke 04.



Pour l'heure, les hommes de Marcel Keiser ont disputé trois matchs. Bilan mitigé avec une défaite face au Werder et Lyon ainsi qu'un succès face au PAOK Salonique. Les Ajaccides ont vécu une intersaison compliquée avec l'affaire Nouri. Rappelons que le jeune joueur formé à l'Ajax a dû arrêter le football suite à un diagnostic grave portant à sa santé. Agé de 20 ans il avait ému tout le pays.





Nice peut enfin compter sur son duo Pléa-Balotelli



L'OGC Nice aura besoin de ses deux buteurs ce soir contre l'Ajax. Mario Balotelli qui a prolongé d'un an se sent bien au club et pourra compter sur son acolyte de l'attaque, blessé une bonne partie de la saison dernière, Alassane Pléa. Ce dernier reste sur un but marqué au cours du dernier match amical face à Mönchengladbach il y a quelques jours.



Côté Aiglons, le bilan des matchs amicaux est plutôt bon. Avec 3 victoires en 4 matchs, Lucien Favre et ses joueurs semblent prêts à recevoir le vice-champion des Pays-Bas et décrocher un barrage de Ligue des champions.



Pour le moment, le club présidé par Jean-Pierre Rivère a recruté des joueurs qui connaissent la Ligue 1, Lees-Melou, Makengo, Tameze, Jallet... Nice a également gardé Seri, Balotelli, Cyprien et Dalbert.



Cette rencontre sera la toute première sur la scène européenne entre ces deux clubs.



Les autres rencontres de la soirée:

Astana (KZH) - Legia Varsovie (POL)

Dinamo Kiev (UKR) - Young Boys Berne (SUI)

Salzbourg (AUT) - Rijeka (CRO)

Beer Sheva (ISR) - Ludogorets (BUL)

Viitorul (ROU) - Apoel Nicosie (CHY)

Maribor (SLV) - Hafnarfjordur (ISL)

Celtic (SCO) - Rosenborg (NOR)

FC Bruges (BEL) - Basaksehir (TUR)