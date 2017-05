Fabinho : "Si nous avions ouvert le score, cela aurait pu être différent"

Retrouvez la réaction de Fabinho, le milieu de terrain de Monaco, après la défaite face à la Juventus ce soir (0-2).

Fabinho, milieu de terrain de Monaco : "Ce soir, nous avons affronté une équipe très expérimentée dans cette compétition. Elle a été meilleure que Monaco. On a essayé de se créer quelques occasions avec notre pouvoir offensif. Si nous avions ouvert le score, cela aurait pu être différent. Je pense qu'ils ont été meilleurs. Ils ont mérité ce résultat. Pour le retour, on va tout essayer. Notre équipe marque toujours à l'extérieur. On va essayer de continuer cette série".