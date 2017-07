Dante reste positif avant le retour

Le défenseur brésilien Dante a accepté d'analyser le nul concédé par Nice contre l'Ajax Amsterdam (1-1), lors du match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. L'ancien footballeur du Bayern Munich pense que son équipe est passée à côté de quelque chose de positif :



"Je ne suis pas énervé mais déçu au vu de l'ensemble du match. C'est dommage, on a raté la dernière passe, les occasions. Je n'en veux à personne, c'est simplement que j'ai envie que ça aille, parce qu'on a beaucoup travaillé pour. On a joué un match intelligent, on leur a laissé la possession et, en bloc, on est parvenus à ne pas laisser trop d'espaces entre les lignes. Il faut travailler et avoir confiance pour le retour, tout est ouvert. On reste positif et on ne lâche rien. L'Ajax ne nous est pas supérieur. Nous devons simplement nous dire que là-bas, il va falloir être costauds."