Cette fois c'est officiel : Paris est magique !

Le Paris SG a infligé une incroyable correction au FC Barcelone (4-0) en huitième de finale aller de la Ligue des champions, mardi soir au Parc des Princes. En état de grâce, les Parisiens ont dominé de la tête et des épaules la mythique formation catalane. Un match de légende !

Le 14 février n'est pas seulement le jour des amoureux. C'est aussi le jour de naissance de deux joueurs majeurs du PSG : Angel Di Maria et Edinson Cavani qui se souviendront longtemps de leurs 29e et 30 anniversaire. Le premier a signé un doublé. Avec d'abord l'ouverture du score sur un coup franc direct idéalement placé à l'entrée de la surface (18e), puis après le but de Julian Draxler en fin de première période (40e), le but du 3-0 pour l'Argentin après la pause (55e). Le deuxième a inscrit le 4e but sur un service parfait de Meunier (72e).





Un match à sens unique



Paris a marché sur Barcelone. Un match à sens unique dont les supporteurs du PSG ne pouvaient oser rêver. Plus incisifs dans tous les duels, parfaits sur le plan technique, les Parisiens ont dominé le Barça à son propre jeu, dans la possession. Sevrés de ballon, les Catalans ne se sont créés que de très rares occasions. Un match vraiment incroyable !



Avec quatre buts d'avance dans la besace et surtout aucun concédé à domicile, le PSG est en position plus que favorable avant le match retour au Camp Nou. Seul handicap après une telle démonstration : le Paris SG fait désormais office de grandissime favori pour la victoire finale en Ligue des champions. Un nouveau statut qu'il va falloir assumer...



