Buffon-Mbappé: le talent n'a pas de génération

Ce soir, l'AS Monaco dispute la deuxième demi-finale de son histoire en Ligue des champions. Les hommes de Leonardo Jardim devront se donner à 100% pour trouver la solution à un problème a priori insoluble : perforer la meilleure défense d’Europe, celle de la Juventus Turin. Un duel sera scruté avec attention, celui entre Buffon et Mbappé... 21 ans d'écart !

C'est un véritable choc des générations auquel nous auront le droit d'assister ce soir sur la pelouse du Stade Louis II. En effet, la pépite du Rocher, Kylian Mbappé fera face à Gianluigi Buffon. Un duel très particulier. D'un côté, un garçon bourré de talent et qui est pour le moment la révélation de la phase à élimination directe de la C1, Kylian Mbappé. En face, un gardien qui a pratiquement tout gagné dans sa carrière. Le seul trophée manquant à son immense palmarès, c'est justement la Ligue des champions. Un homme doté d'un état d'esprit hors pair et d'une expérience exceptionnelle, Gianluigi Buffon.





Le meilleur gardien d'Europe contre l'attaquant qui monte



Entre ces deux personnages, plus de 20 ans d'écart ! Buffon a aujourd'hui 39 ans et compte plus de 110 matchs de C1 à son actif. Cette saison, il n'a concédé que deux petits buts dans la compétition ce qui fait de lui le meilleur gardien du tournoi. Mbappé, 18 ans, tentera de percer la forteresse. L'attaquant de l'ASM est considéré comme un futur crack et compte déjà 5 buts en 7 rencontres de Ligue des champions.



Ce match face à Buffon, le néo-international est impatient de le disputer, comme il l'a révélé sur BeIN Sports : "Il a marqué l'histoire, c'est l'un des plus grands gardiens du monde. Donc, je suis vraiment content d'affronter ce genre de joueurs. On travaille tous les jours pour affronter de grands joueurs et lorsque vous en affrontez-vous êtes content et vous voulez tout donner pour les battre".





Buffon : "Je joue avec le futur Messi, Ronaldo ou Neymar"



Ce soir, le diamant Monégasque devra montrer toute l'étendue de son talent, car en face de lui se dresse une équipe et tout particulièrement une défense qu'il n'a jamais affrontée et qui est considérée par beaucoup comme la meilleure d'Europe. Une arrière garde qui se méfie de Kylian Mbappé. Gigi Buffon le considère d'ailleurs comme un futur très grand : "Mbappé, c'est un peu l'étoile de cette équipe de l'AS Monaco, mais il y a aussi Falcao et d'autres joueurs qui constitueront un grand danger pour nous. Avec Falcao et Mbappé, c'est une équipe dangereuse. Pouvoir affronter des joueurs qui n'étaient pas nés quand toi tu débutais ta carrière : c'est très motivant de savoir que je joue avec le futur Messi, Ronaldo ou Neymar. Mbappé a un talent incroyable d'après ce que j'ai pu voir. Il semble qu'en plus il a la tête sur les épaules. Ça a l'air d'être un bon gars, cela va beaucoup l'aider dans sa carrière qui s'annonce brillante", a indiqué l'international italien.



Alors la jeunesse et la fougue ou l'expérience et la maturité ? réponse ce soir sur la pelouse de Louis II.





Gianluigi Buffon : "Mbappé a un brillant avenir. Il n'a pas besoin d'aller en finale de #LdC cette année, il aura plein d'autres occasions". pic.twitter.com/RjsL3gB7JT — Mordu 2 Foot (@Mordu2Foot) 3 mai 2017





Greg Zerbone