BeIn Sports diffusera en exclusivité le quart de l'AS Monaco

Après la défaite du PSG face au Barça, il ne reste plus qu'un seul club français engagé en Ligue des Champions, l'AS Monaco. C'est donc, comme le cahier des charges l'oblige, BeIn Sports qui diffusera les deux quarts du club de la Principauté.

Un programme de rêve pour les abonnés à la chaîne BeIn Sports lors des quarts de finale de la Ligue des Champions, cette année. BeIn diffusera en exclusivité les deux matchs de l'AS Monaco face à Dortmund, le contrat actuel de Droits TV de la compétition (2015-2018) affirme que beIN SPORTS et Canal+ se partagent les rencontres de phases finales des clubs français lorsqu'ils sont deux minimum, ce qui n'est actuellement pas le cas.



Petit lot de consolation pour la chaîne cryptée qui diffusera la double confrontation entre le Real Madrid et le Bayern Munich. Pour rappel, BeIn Sports et C8 sont les deux diffuseurs de la finale de la compétition en 2017.



MARDI 11 AVRIL 2017 (19 avril)

Borussia Dortmund - AS Monaco BeIn Sport 1

Juventus FC - Barcelone BeIn Sport 2



MERCREDI 12 AVRIL 2017 (18 avril)

Bayern Munich - Real Madrid Canal +

Atlético Madrid - Leicester BeIn Sport 1



Dates des matchs pour le retour : 18 et 19 avril / même chaîne



NICOLAS PELLETIER