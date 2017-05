Allegri : "Il faut féliciter Monaco"

Massimiliano Allegri a apprécié la victoire de son équipe ce soir face à l'AS Monaco (2-1). Même si comme Buffon, il veut saluer la performance du club du Rocher.

"Il faut féliciter Monaco, ils ont bien joué sur les deux rencontres avec des joueurs de talents. Il faut saluer ces joueurs. A partir de demain, nous devons récolter ce que nous avons semé jusqu'à maintenant, le Championnat et la C1. On espère que cette fois on gagnera la finale, pour l'offrir à Buffon et à tous les supporters. Jouer deux finales en trois ans ce n'est pas simple, et il faut féliciter les joueurs", a déclaré l'entraîneur de la Juventus sur BeIn Sports.