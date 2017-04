Strasbourg fait un pas de plus vers la montée

Strasbourg a bouclé la 33e journée de Ligue 2 en s'imposant facilement, à la Meinau, contre l'AC Ajaccio (4-2). Mené sur un but de Mouaad Madri (15e), le club alsacien a inversé la donne grâce à Dimitri Lienard (17e), Khalid Boutaib (27e, 58e) et Baptiste Guillaume (66e). Madri s'est offert un doublé pour les Corses (86e). Au classement, le RCSA se retrouve en deuxième position avec 56 points, à trois unités du Stade Brestois et avec un point d'avance sur Lens.