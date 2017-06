SC Bastia, la descente aux enfers

La sanction de la DNCG, ce jeudi soir, est loin d'être une surprise pour le SC Bastia. Comme la saison passée le club est rétrogradé à l'échelon inférieur lors du premier passage devant le gendarme financier du football français. Le club corse doit maintenant trouver 3,5 millions d'euros pour combler le trou...et cela passe obligatoirement par la vente des meilleurs joueurs de l'effectif.

Un entraîneur absent, aucun stage de préparation arrêté, aucun match amical programmé, aucune campagne d'abonnement, des dirigeants qui communiquent au minimum, une situation financière catastrophique...les soucis sont nombreux pour les supporters du SC Bastia, personne n'est à la tête de ce navire ! Peut-être un fantôme ?



Après la sanction de la DNCG, les fans ne sont pas surpris, une décision presque logique au regard de la saison difficile que le club corse vient de vivre. Entre les incidents lors des matchs face à Paris et Lyon, la mauvaise entente entre la direction et les supporters, Bastia connaît un épisode avec des tensions extrêmes qui ne s'arrangent pas.



Qui vendre ?

Alors que le club se présentait devant le gendarme financier du football français avec un trou de 3,5 millions d'euros, l'instance a décidé de rétrograder le club en National 1. Le Sporting va donc devoir trouver cette somme importante avant le deuxième passage pour espérer rester en Ligue 2. Et cela passera obligatoirement par la vente de plusieurs joueurs comme Djiku qui est actuellement pisté par plusieurs clubs en France et en Angleterre mais aussi le probable départ de Jean-Louis Leca qui représente la seule grande valeur marchande de l'effectif corse. Cette sanction est aussi néfaste pour les ventes du club, Djiku qui est estimé à 3 millions d'euros sera vendu bien en dessous de sa valeur. Les clubs acheteurs en profitent pour baisser les prix après la DNCG.



Cette décision est aussi le reflet d'une mauvaise gestion du club pendant ces dernières années. Des vives tensions avaient d'ailleurs éclaté entre les supporters et les dirigeants pendant la dernière trêve hivernale. Les fans du SC Bastia ont reproché à Pierre-Marie Geronimi et ses 8 associés de ne pas avoir recruté un attaquant. La réponse arrive donc maintenant, ce n'est pas qu'il n'y avait pas d'attaquant sur le marché, mais c'est surtout qu'il n'y avait pas d'argent dans les caisses du club.



Luigi futur repreneur ?

L'objectif de la DNCG est très important pour la survie du club en deuxième division. L'actuel président du Sporting, sous les feux des projecteurs en Corse, a annoncé ce jeudi matin à nos confrères de RCFM qu'il allait quitter son poste. Une transition vers la probable prise de pouvoir par Pierre-Noël Luiggi, patron d'Oscaro.com. Rester en Ligue 2 est donc vital pour lancer le nouveau projet du futur repreneur. Pour le moment et avant le deuxième passage devant la DNCG dans les prochains jours, c'est un club à la dérive qui navigue sans réel projet sportif. La reprise officielle est programmée au 26 juin avec quel effectif ? quel entraîneur ? quel président ? Les maux de tête commencent pour les amoureux du SC Bastia !



NICOLAS PELLETIER