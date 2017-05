Nîmes s'impose à Brest, quel suspense !

Le Nîmes Olympique a réalisé une très belle opération dans la course à la montée en s'imposant à Brest (3-2), à l'occasion de la 36e journée de Ligue 2. Rapidement menés sur un but d'Alexandre Coeff (4e), les Crocos de Bernard Blaquart ont fait la différence grâce à Renaud Ripart (27e) et Ousmane Cissokho (77e, 78e). Zakaria Diallo a sauvé l'honneur (83e). Au classement, le club gardois est cinquième, à seulement un point du SB29 et deux longueurs du duo Troyes-Amiens.